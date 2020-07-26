Павелко - про справу з побиттям арбітра: Закон повинен бути понад усе

Джерело - ТК Футбол.
Президент УАФ Андрій Павелко дуже вдячний Олегу Собуцькому за все, що він робив для українського футболу і його розвитку.
Про це заявив сам керівник УАФ.
"Закон повинен бути понад усе незалежно від статусу в керівництві українського футболу. Є законне право захищати свою позицію і в усіх органах спортивного правосуддя добиватися своєї точки зору.
Я дуже вдячний Олегу Собуцькому за все, що він робив для українського футболу і його розвитку. Він підтримував команду і ветеранський футбол. Але ні для кого немає виключення. Всі повинні розуміти, що закони футболу понад усе і порушувати їх не дозволено нікому", - підкреслив Павелко.
Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.
Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.