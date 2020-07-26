Конте спростував чутки про перехід Мессі в Інтер

Перехід влітку 2021 року Ліонеля Мессі до Інтера - це з розряду фантастики.

Про це заявив головний тренер Інтера Антоніо Конте.

"Я не думаю, що в світі є безумець, який не хотів би бачити Мессі в своїй команді. Але така ситуація дійсно дуже далека від Інтера, від того, що ми робимо і що ми намагаємося побудувати.

В першу чергу, нам потрібно створити міцний фундамент в команді, а там подивимося. Я повторюю, це з розряду фантастики; однак мені подобається той факт, що коли мова йде про фантастичний сценарій, команда, яка пов'язана з ним, - це завжди Інтер", - сказав Конте.