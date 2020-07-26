Гельзін: Як тільки Луческу дасть результат, все інше забудеться

Призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо є великим кроком для розвитку всього українського футболу.

Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Я вважаю, що призначення Луческу в Динамо - це великий крок у розвитку не тільки для київського клубу, але і для всього українського футболу. Чим більше таких ТОП-тренерів буде працювати в нашому чемпіонаті, тим сильніші будуть команди, гравці і вся ліга.

Ми добре знаємо Луческу по роботі в Шахтарі. Тренери Олімпіка вчилися у нього, вони відвідували тренувальний процес наших сусідів, щоб побачити в справі методи роботи їх штабу. Той же Роман Санжар, його асистенти, це була для них хороша школа.

Як тільки Луческу дасть результат в Динамо, відразу забудуться всі навколоспортивні моменти. Вболівальники зрозуміють, що, призначаючи Луческу головним тренером Динамо, Ігор Суркіс дбав тільки про результати команди і зробив правильний вибір. Якщо взяти історію нашого футболу, то, не беручи до уваги Валерія Лобановського, сильніше тренера в чемпіонаті України ще не було.

Так, підбір гравців і система гри Шахтаря, коли його очолював Луческу, і нинішнього Динамо відрізняються. Але Мірча з тих фахівців, які готові системно і наполегливо працювати, щоб впровадити в гру команди свої принципи. Він вміє і любить працювати з молоддю, ростити якісних гравців, допомагати їх прогресу.

У Луческу величезний досвід, який він зможе поставити на служіння "Динамо". Дуже важливо розуміти, що Мірча - мудрий наставник, готовий співпрацювати з молодими тренерами з системи клубу. Він може багато чому їх навчити, може багато чому навчити гравців і дати можливість Динамо зробити великий крок вперед", - вважає Гельзін.