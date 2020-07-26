Головний тренер Олександрії Володимир Шаран має підтримку від президента клубу Сергія Кузьменка.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми налаштовувалися. Не було такого, що ми думали, що вже обіграли Маріуполь. Психологічний стан був хорошим у хлопців, була розмова з президентом. Не передбачали, що можемо програти, але це футбол. В принципі, гра була рівною. У Маріуполя було кілька хороших моментів в першому таймі, у нас не можу сказати, що були десь такі можливості, але і з них можна було щось вичавити, як у Лучкевича, Банади, Ковальця.

Закономірною була б нічия в основний час, але побігли в атаку і контратаці пропустили м'яч в кінці матчу. Спасибі уболівальникам за підтримку. Всі сподівалися, що знову потрапимо в єврокубки, але бувають такі сезони. Будемо зустрічатися з президентом і говорити про майбутнє. Хоча розмова вже була, президент мені довіряє. Але розумію, що потрібно говорити про посилення команди. Потрібні футболісти в команді, щоб краще працювали з м'ячем. Багато браку.

Навіть у Маріуполя видна школа Шахтаря, є троє досвідчених - Яворський, Федорчук і Фомін. А взагалі команда молода, всі вихованці Шахтаря, приємно дивитися. У нас мало таких гравців, щоб можна було комбінувати, грати в красивий футбол. Намагалися провести сезон за рахунок бійцівських якостей", - розповів Шаран.