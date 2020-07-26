 Шаран: Розмова з президентом вже була, він мені довіряє | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Колос розгромив Дніпро-1 та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи
Вчора 18:52 2931
Сезон-2019/20 став найрезультативнішим в історії українських чемпіонатів
Сьогодні 14:55 268
Визначилися всі можливі суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:10 4036
Маріуполь мінімально переміг Олександрію та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи
Вчора 21:23 1808
Лунін попрощався із Ов’єдо
Вчора 13:32 4976
Букмекери назвали фаворитів матчів плей-оф УПЛ
Вчора 13:20 2052
Колос зіграє з Дніпро-1, Олександрія прийме Маріуполь: матчі плей-оф УПЛ до Ліги Європи
Вчора 12:28 2034
Денисов назвав причину звільнення Луческу із Шахтаря
Вчора 11:17 17116
Цітаішвілі: Суркіс виконав вимогу уболівальників
Вчора 09:45 5026
Ісмаїлов знищив Ємельяненка на турнірі АСА 107
Вчора 09:30 4236
Блоги
Голий спортсмен у масці замість спідньої білизни пройшовся вулицями Лондона
Голий спортсмен у масці замість спідньої білизни пройшовся вулицями Лондона Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:10 462
Підручний полював на автомобільних лосів Києва
Підручний полював на автомобільних лосів Києва Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:14 671
Шевченко потрапив у ТОП-50 найкращих футболістів XXI століття
Шевченко потрапив у ТОП-50 найкращих футболістів XXI століття Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:24 611 1
Бойко попросив уболівальників підтримати Луческу. Мілевський не зміг стриматися
Бойко попросив уболівальників підтримати Луческу. Мілевський не зміг стриматися Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:03 1277
Гравці Зеніта під час святкування розбили Кубок Росії
Гравці Зеніта під час святкування розбили Кубок Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:45 1083
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді Андрій Твердохліб
23.07.2020 19:51 2375
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
23.07.2020 18:30 1306 1
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
23.07.2020 18:26 2083
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
23.07.2020 17:49 1202
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
22.07.2020 16:51 1333
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Конте спростував чутки про перехід Мессі в Інтер 102
15:40 Футбол Президент Барселони: Ми - фаворити Ліги чемпіонів 253
15:25 Футбол Павелко - про справу з побиттям арбітра: Закон повинен бути понад усе 401
15:10 Бокс Берчельт включив Ломаченка до трійки найкращих боксерів світу 524
14:55 Футбол Сезон-2019/20 став найрезультативнішим в історії українських чемпіонатів 268
14:40 Футбол Павелко: Повернення уболівальників на стадіони - велике досягнення 602
14:25 Футбол Матч Манчестер Сіті - Реал відбудеться 838
14:09 Футбол Монако націлився на півзахисника Барселони 796
13:51 Футбол Матч Манчестер Сіті - Реал може відбутися не в Англії 961
13:33 Бокс Джо Джойс без проблем переміг Волліша 1396
13:15 Футбол Мессі знайшов в Англії нового тренера для Барселони 1386 1
13:10 Блог Голий спортсмен у масці замість спідньої білизни пройшовся вулицями Лондона 466
12:57 Футбол Чигринський зацікавив румунський клуб 1243
12:41 Хокей Жвачкін продовжить виступати у Дніпрі 1666
12:25 Футбол Лідс хоче продовжити контракт з Б'єлсою 1181
12:14 Блог Підручний полював на автомобільних лосів Києва 672
12:08 Футбол Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані 1585
11:51 Футбол Шаран: Розмова з президентом вже була, він мені довіряє 1590
11:33 Футбол Гельзін: Як тільки Луческу дасть результат, все інше забудеться 1845
11:24 Блог Шевченко потрапив у ТОП-50 найкращих футболістів XXI століття 611 1
11:15 Бокс Майбутній суперник Ломаченка склав портрет ідеального боксера 1972
11:03 Блог Бойко попросив уболівальників підтримати Луческу. Мілевський не зміг стриматися 1284
10:57 Легка атлетика Міллер-Уйбо встановила сезонний рекорд на стометрівці та повторила унікальне досягнення 1879
10:41 Футбол Кайсеріспор Кравця вилетів з турецької Суперліги 1909
10:25 ММА Віттекер переміг Тілла на турнірі UFC on ESPN 14 1986

Шаран: Розмова з президентом вже була, він мені довіряє

Сьогодні 11:51 1590 0
Наставник Олександрії підвів підсумки поразки у плей-оф за ЛЄ
Шаран: Розмова з президентом вже була, він мені довіряє
#Шаран, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран має підтримку від президента клубу Сергія Кузьменка.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми налаштовувалися. Не було такого, що ми думали, що вже обіграли Маріуполь. Психологічний стан був хорошим у хлопців, була розмова з президентом. Не передбачали, що можемо програти, але це футбол. В принципі, гра була рівною. У Маріуполя було кілька хороших моментів в першому таймі, у нас не можу сказати, що були десь такі можливості, але і з них можна було щось вичавити, як у Лучкевича, Банади, Ковальця.

Закономірною була б нічия в основний час, але побігли в атаку і контратаці пропустили м'яч в кінці матчу. Спасибі уболівальникам за підтримку. Всі сподівалися, що знову потрапимо в єврокубки, але бувають такі сезони. Будемо зустрічатися з президентом і говорити про майбутнє. Хоча розмова вже була, президент мені довіряє. Але розумію, що потрібно говорити про посилення команди. Потрібні футболісти в команді, щоб краще працювали з м'ячем. Багато браку.

Навіть у Маріуполя видна школа Шахтаря, є троє досвідчених - Яворський, Федорчук і Фомін. А взагалі команда молода, всі вихованці Шахтаря, приємно дивитися. У нас мало таких гравців, щоб можна було комбінувати, грати в красивий футбол. Намагалися провести сезон за рахунок бійцівських якостей", - розповів Шаран.

Раніше, Маріуполь переграв Олександрію у плей-оф УПЛ за європутівку.

Коментарі ()