 Нам треба ставати ще сильнішими, - Михайленко | Футбол | Champion.com.ua
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Михайленко: Щоб ставити перед собою серйозні завдання, нам треба ставати сильнішими

Сьогодні 21:08 857 0
СК Дніпро-1 буде готуватися у себе базі в Дніпрі, а розпочне підготовку за тиждень
Михайленко: Щоб ставити перед собою серйозні завдання, нам треба ставати сильнішими
#Михайленко, #Дніпро-1

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

У СК Дніпро-1 є декілька футболістів, які грають з мікропошкодженнями.

Про це заявив головний тренер команди Дмитро Михайленко.

"Сезон можна оцінити, як нормальний. Ми стаємо сильніше, як команда, якщо говорити про якість гри. Але для того, щоб ставити перед собою більш серйозні завдання, нам треба ставати ще сильнішими", - заявив менеджер.

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"Зараз ми відпочинимо, залижемо рани. Є група футболістів, які грають із мікропошкодженнями, і нам треба поставити їх на ноги, а міжсезоння дуже коротке. Будемо готуватися у себе базі в Дніпрі, а розпочнемо підготовку за тиждень", - розповів Михайленко.

Нагадаємо, Колос розгромив Дніпро-1 та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи.

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