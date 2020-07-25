У воротаря мадридського Реала Андрія Луніна є усі якості, щоб грати в найкращих клубах Європи.

Про це розповів виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол.

"У нього є всі якості: світла голова, хороша психологія на полі і за полем, досконалі фізичні дані. Але Реал це такий клуб, що ми не можемо спрогнозувати, чи буде він №1. Але я впевнений, що він буде грати десь в хорошому, провідному клубі Європи", - сказав Русол.