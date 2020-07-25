Мбаппе запевнив президента Франції, що у нього немає перелому

Джерело - isport.uа.
Фінал Кубка Франції для нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе завершився вже на 30-й хвилині.
Після грубого підкату у виконанні Лоїка Перрена нога форвард на мить опинилася в неприродному положенні, що призвело до травми.
Актуально: Тухель відреагував на жахливу травму Мбаппе
Пізніше прямо на стадіоні з Мбаппе поговорив президент Франції Емманюель Макрон:
- Що там у тебе? (Макрон)
- Болить, може невелика тріщина (Мбаппе)
- Перелом?
- Ні, не думаю, що це перелом
- Збираєшся в лікарню?
- Так, відразу після нагородження.
Нагадаємо, ПСЖ ціною травми Мбаппе виграв Кубок Франції.