Мбаппе запевнив президента Франції, що у нього немає перелому

Кіліана Мбаппе прокоментував свою травму

Фінал Кубка Франції для нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе завершився вже на 30-й хвилині.

Після грубого підкату у виконанні Лоїка Перрена нога форвард на мить опинилася в неприродному положенні, що призвело до травми.

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Пізніше прямо на стадіоні з Мбаппе поговорив президент Франції Емманюель Макрон:

- Що там у тебе? (Макрон) - Болить, може невелика тріщина (Мбаппе) - Перелом? - Ні, не думаю, що це перелом - Збираєшся в лікарню? - Так, відразу після нагородження.

Нагадаємо, ПСЖ ціною травми Мбаппе виграв Кубок Франції.