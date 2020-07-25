Шаран: Олександрія вибралися з психологічної ями

Олександрія у відмінному настрої підходить до матчу плей-оф за путівку у Лігу Європи проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.

"Зрозуміло, трохи турбує, що нас вважають фаворитами. Адже не завжди фаворити перемагають, і це потрібно враховувати. Я вважаю, що Маріуполь - команда досить хорошого рівня. Просто так склалося, що багато фахівців дивляться лише на місце кожної з команд в турнірній таблиці, за яким і оцінюють можливості, зважують шанси суперників.

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Я вважаю, що на даному етапі ми вже вибралися з психологічної ями, і настрій у нас відмінний. Це дозволяє футболістам нашої команди виходити на поле і розраховувати на перемогу. Тим більше, що в цьому поєдинку на трибунах олександрійського стадіону вже будуть уболівальники", - сказав Шаран.