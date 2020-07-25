У Чехії достроково завершили чемпіонат через коронавірус

Джерело - ukrinform.ua.
Чемпіонат Чехії з футболу був зупинений остаточно у зв'язку з новим випадком зараження гравця коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Причиною зупинки чемпіонату стала хвороба футболіста Опави, яка змусила піти на карантин всю команду, яка боролася за збереження прописки у вищому дивізіоні.
У підсумку чемпіоном країни визнана Славія. Країну в єврокубках також представлять Вікторія, Спарта, Яблонець і Слован.
При цьому жоден клуб не вилетить з елітного дивізіону. У наступному сезоні ліга буде розширена до 18 команд.
Нагадаємо, Алібеков розкішним голом вивів свою команду у фінал Кубка Чехії.