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У Чехії достроково завершили чемпіонат через коронавірус

Сьогодні 11:44 1096 0
У Чехії визначився чемпіон країни
У Чехії достроково завершили чемпіонат через коронавірус
#Чехія

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіонат Чехії з футболу був зупинений остаточно у зв'язку з новим випадком зараження гравця коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Причиною зупинки чемпіонату стала хвороба футболіста Опави, яка змусила піти на карантин всю команду, яка боролася за збереження прописки у вищому дивізіоні.

У підсумку чемпіоном країни визнана Славія. Країну в єврокубках також представлять Вікторія, Спарта, Яблонець і Слован.

При цьому жоден клуб не вилетить з елітного дивізіону. У наступному сезоні ліга буде розширена до 18 команд.

Нагадаємо, Алібеков розкішним голом вивів свою команду у фінал Кубка Чехії.

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