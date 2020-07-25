Український клуб у повному складі відправився на самоізоляцію

Джерело - uragan.if.ua.
У 12 футболістів народного футбольного клубу Ураган виявили коронавірус.
Про це повдіомляє пресслужба клубу
Команда у повному складі (тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд) пройшла планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.
Дослідження підтвердили наявність COVID-19 у 12-ти випадках, тож НФК Ураган у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію.
Нагадаємо, захисник команди Другої ліги захворів на коронавірус.
Раніше, Колос розгромно поступився Вересу в контрольному матчі.