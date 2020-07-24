Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо

Фахівець може повернутися на стару посаду

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Динамо Олексій Михайличенко отримав від президента Ігоря Суркіса пропозицію повернутися на посаду спортивного директора київського клубу.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Новий наставник команди Мірча Луческу до моменту знайомства з командою не буде висувати вимог щодо значного посилення.

Румунський фахівець збирається спочатку подивитися в дії всіх наявних гравців на контракті.

Михайличенку запропоновано повернутися на посаду спортдира Динамо. Його наступник на тренерській лаві Луческу до моменту знайомства з командою не висуватиме вимог щодо значного підсилення і збирається побачити в дії усіх наявних гравців на контракті. — Igor Burbas (@iburbas) July 24, 2020

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.