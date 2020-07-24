 Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо

Сьогодні 20:39 558 0
Фахівець може повернутися на стару посаду
Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо
#Михайличенко, #Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Динамо Олексій Михайличенко отримав від президента Ігоря Суркіса пропозицію повернутися на посаду спортивного директора київського клубу.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Новий наставник команди Мірча Луческу до моменту знайомства з командою не буде висувати вимог щодо значного посилення.

Румунський фахівець збирається спочатку подивитися в дії всіх наявних гравців на контракті.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

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