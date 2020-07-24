Маркевич: Собуцький? В УАФ немає кумівства і панібратства

Рішення про довічне відсторонення від футболу президента Агробізнесу і колишнього віцепрезидента УАФ Олега Собуцького є правильним.

Про це заявив глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Я розумію, що іноді емоції виходять з-під контролю. Але говорячи про цю конкретну ситуацію - потурання бути не повинно. Вважаю рішення КДК УАФ абсолютно правильним.

І якщо було б інакше, то це означало б, що на подію "закрили" очі, що в УАФ - кумівство і панібратство. Але там цього сьогодні немає, а є повага до футбольних законів, Регламенту.

Якщо помилився, то за свої помилки потрібно вміти гідно відповідати. А взагалі будь-яка ситуація - це не привід розпускати руки. І дії УАФ в цьому випадку чітко відповідають Регламенту", - сказав Маркевич.