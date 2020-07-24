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Севідов: Я не почув найважливішого коментаря щодо призначення Луческу

Сьогодні 13:59 2052 0
Олександр Севідов прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо
Севідов: Я не почув найважливішого коментаря щодо призначення Луческу
#Луческу, #Ахметов, #Динамо

Джерело - ua-football.com.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов зобов’язаний відреагувати на призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

Про це розповів український тренер Олександр Севідов.

"Поки що я не почув найважливішого коментаря, найцікавішого після призначення Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо. Я чекаю, коли відреагує і що скаже президент Шахтаря Рінат Ахметов. Він зобов’язаний відреагувати!

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Це значна фігура! Ви пам’ятаєте, що коли Луческу був на волоску від звільнення в Шахтарі, саме Ахметов ухвалив дуже спірне, але важливе рішення залишити його. І Мірча виграв Кубок УЄФА.

Тому це не просто тренер, який декілька років пропрацював у Шахтарі, а наставник, який перегорнув сторінку гегемонії київського Динамо", - розповів Севідов.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

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