Севідов: Я не почув найважливішого коментаря щодо призначення Луческу

Президент Шахтаря Рінат Ахметов зобов’язаний відреагувати на призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

Про це розповів український тренер Олександр Севідов.

"Поки що я не почув найважливішого коментаря, найцікавішого після призначення Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо. Я чекаю, коли відреагує і що скаже президент Шахтаря Рінат Ахметов. Він зобов’язаний відреагувати!

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Це значна фігура! Ви пам’ятаєте, що коли Луческу був на волоску від звільнення в Шахтарі, саме Ахметов ухвалив дуже спірне, але важливе рішення залишити його. І Мірча виграв Кубок УЄФА.

Тому це не просто тренер, який декілька років пропрацював у Шахтарі, а наставник, який перегорнув сторінку гегемонії київського Динамо", - розповів Севідов.