 Луческу визначився із двома помічниками у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу визначився із двома помічниками у Динамо

Вчора 23:40 858 0
Луческу знову працюватиме з Спірідоновим
Луческу визначився із двома помічниками у Динамо
#Луческу, #Динамо

Джерело - Главком.

У штаб нового головного тренера Динамо Мірчі Луческу увійдуть Олександр Спірідон і Михайло Михайлов.

Про це повідомляє Главком.

Спірідон довгий час працював асистентом Луческу у Шахтарі і Зеніті, а Михайлов був тренером воротарів Динамо практично при всіх попередніх наставників киян.

Також румунський фахівець призведе в клуб свою наукову групу, яка в останні роки в Динамо по суті не функціонувала.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

Нагадаємо, Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро.

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