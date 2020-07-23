Луческу визначився із двома помічниками у Динамо

Луческу знову працюватиме з Спірідоновим

Джерело - Главком.

У штаб нового головного тренера Динамо Мірчі Луческу увійдуть Олександр Спірідон і Михайло Михайлов.

Про це повідомляє Главком.

Спірідон довгий час працював асистентом Луческу у Шахтарі і Зеніті, а Михайлов був тренером воротарів Динамо практично при всіх попередніх наставників киян.

Також румунський фахівець призведе в клуб свою наукову групу, яка в останні роки в Динамо по суті не функціонувала.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

Нагадаємо, Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро.