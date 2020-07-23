 Металург переграв Авангард у 26 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Металург переграв Авангард у 26 турі Першої ліги

Сьогодні 19:53 838 0
Господарі здобули вольову перемогу
Металург переграв Авангард у 26 турі Першої ліги
#Металург, #Авангард

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру Першої ліги запорізький Металург протистояв краматорському Авангарду.

У середині першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. На гол Кірієнко відповів Бєлоусов. У другому таймі Могильний вивів вперед Металург. На 81-ій хвилині Щебетун забив третій гол у ворота Авангарду.

Чемпіонат України - Перша ліга
26 тур, 23 липня

Металург - Авангард 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Кірієнко, 1:1 - 25 Бєлоусов, 2:1 - 53 Могильний, 3:1 - 81 Щебетун

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