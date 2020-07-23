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Франков: Для мене не важливо, що Луческу казав або скаже

Сьогодні 21:10 397 0
На думку журналіста важлива виключно професійна діяльність тренера
Франков: Для мене не важливо, що Луческу казав або скаже
#Франков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Призначення Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо є виключно завдяки професійній діяльності фахівця, результати якої побачимо досить оперативно. 

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Розумієте, в чому принципова різниця позицій (і про що багато хто недавно ще не замислювалися). Виявляється, 0:2 від Колоса - це не так вже й страшно, з цим можна змиритися, але не з "неправильним" головним тренером, вірно? А я все-таки вважаю, що в критерії тренерської діяльності вірність ідеології не входить, бо: результат, постановка гри, індивідуальний прогрес гравців. Не секрет, що в Динамо саме з цим був великий непорядок. І тому для мене не важливо, що Луческу казав або скаже, а важлива виключно його професійна діяльність, результати якої ми побачимо досить оперативно. Так ми, чорт візьми, вже в Суперкубку дещо розглянемо - ви можете уявити, скільки буде поставлено на кон?!", - зазначив Франков.

Раніше, Вацко заявляв, що Суркіс додав нашому чемпіонату яскравості.

Нагадаємо, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

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