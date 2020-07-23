 Бишовець: Одна справа працювати з Ахметовим, а інша - із Суркісом | Футбол | Champion.com.ua
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Бишовець: Одна справа працювати з Ахметовим, а інша - із Суркісом

Сьогодні 20:40 602 0
Спеціаліст – про призначення Луческу у Динамо
Бишовець: Одна справа працювати з Ахметовим, а інша - із Суркісом
#Бишовець, #Луческу, #Динамо

Джерело - Sport24.

Колишній футболіст Динамо Анатолій Бишовець був здивований призначенням колишнього наставника донецького Шахтаря Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"Звичайно, я здивувався призначенню Мірчі Луческу в київське Динамо. Мені здається, для подиву є багато підстав і факторів, які мають суперечливий характер. Тренер - це бачення, образ, кредо. Те, як Луческу бачить футбол, де працював і з огляду на його вік, а також менталітет київського Динамо, це призначення входить в суперечність. При цьому для Михайличенка було виділено мало часу, але і завдання у нього було складне. Луческу в усьому відрізняється від тренерів, які очолювали Динамо, той напрямок і бачення гри, яке є у Луческу, є далеким від того, що притаманне київському Динамо.

Чи вийде у Луческу? Не думаю. Я вважаю, що дуже багато залежить від того, наскільки вийде створити відносини між керівниками клубу та головним тренером, це одна з головних умов. Повинні бути єдність, сприйняття, розвиток і можливості. Це, мені здається, буде головним фактором, тому що одна справа працювати з Ахметовим, а інша - з Ігорем Суркісом. Це дві різні людини і їх бачення теж різне, багато протиріч. Наскільки вдасться згладити і перетворити цей мінус в плюс... Що ж, я тільки можу побажати успіхів київському Динамо. За кого буду вболівати? Все-таки, я думаю, що, об'єктивно, - за Шахтар", - сказав Бишовець.

Відзначимо, що Бишовець був головним тренером Шахтаря в 1999 році.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

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