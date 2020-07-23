Газзаєв: Луческу буде захищати Динамо так само, як робив це у Шахтарі

Мірча Луческу має дуже великий досвід роботи в Україні і успішно працював у Шахтарі.

Про це заявив колишній наставник Динамо Валерій Газзаєв.

"У Луческу дуже великий досвід роботи в Україні, він дуже добре знає місцевий футбол, багато років і дуже успішно працював в Шахтарі. Будемо сподіватися, що він також успішно працюватиме в Динамо. Останні роки завдання, цілі, місця і гра київського Динамо не задовольняла керівників та уболівальників. Хочу побажати йому удачі в роботі.

Вболівальники мають право на думку. Але рішення приймає керівництво, воно витрачає гроші на клуб. Луческу - професіонал, впевнений, що він буде захищати Динамо точно так само, як робив це у Шахтарі. Він докладе всіх зусиль, щоб команда виступила успішно", - зазначив Газзаєв.