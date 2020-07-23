Алієв: Суркіс забув відгуки Луческу, як він буде дивитися фанам в очі?

Призначення екснаставника донецького Шахтаря Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо є насміханням президента клубу над вболівальниками.

Про це заявив колишній футболіст киян Олександр Алієв.

"Нехай у вболівальників Динамо виникає питання, наскільки президент клубу насміхається над ними і плює на них.

Мірча Луческу пропрацював 12 років в Шахтарі. У нас в ті часи були такі баталії: що він говорив про клуб, як команда грає, на гравців... Що попало. І президент зараз насміхається над завзятими вболівальниками Динамо таким призначенням. Не розумію, як він буде дивитися їм в очі.

Ця новина всіх приголомшила. Особисто я проти Містера нічого не маю. Нехай він працює і досягає позитивних результатів з командою. Але я прекрасно пам'ятаю всі його відгуки про київське Динамо, коли я ще грав за киян. Мабуть, Ігор Суркіс все це забув.

Мені не цікаво, що зараз буде говорити Мірча Луческу, але це призначення - великий-великий плювок в завзятих уболівальників київського Динамо. Хто винен, нехай в цьому розбереться одна людина", - сказав Алієв.