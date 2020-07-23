 Франков: Істерика з приводу призначення Луческу сумнівна | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо
Сьогодні 16:57 1459 1
Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги
Сьогодні 18:54 45
Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо
Сьогодні 18:10 349 1
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Сьогодні 17:49 430
Луческу – новий головний тренер Динамо
Сьогодні 15:14 1393
Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ
Сьогодні 13:50 4781 7
Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві
Сьогодні 12:28 1522
Луческу визначився із помічником у Динамо
Сьогодні 10:25 6900 2
Луческу прилетів у Київ
Сьогодні 09:28 2148 3
Ліверпуль отримав трофей за перемогу в АПЛ
Сьогодні 08:28 1072
Блоги
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:30 350
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:26 208
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:49 426
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
Вчора 16:51 877
Володимир Кличко відвідав юних боксерів
Володимир Кличко відвідав юних боксерів Андрій Твердохліб
Вчора 12:24 901
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:54 Футбол Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги 45
18:40 Бокс Бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться у 2020 році 283
18:30 Блог Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті 367
18:26 Блог Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського 214
18:25 Футбол Маркевич: Те, що Луческу міг дозволити у Шахтарі, навряд чи буде у Динамо 172
18:10 Футбол Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо 349 1
17:55 Футбол Франков: Істерика з приводу призначення Луческу сумнівна 602
17:49 Блог Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ 430
17:40 Бокс Чісора готується до Усика, але думає про виступи в MMA 711
17:25 Хокей Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра 898
17:10 Баскетбол Київ-Баскет підписав форварда збірної України 741
16:57 Футбол Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо 1459 1
16:55 Футбол Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником ПСЖ 902
16:40 Футбол Легіонер Зорі: Київське Динамо невідоме в Європі 1786 5
16:28 Пряма трансляція Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 2242
16:26 Пряма трансляція Черкащина - Минай: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 1413
16:25 Футбол Суркіс: З Луческу Динамо завоює багато титулів 1113
16:11 Футбол Луческу: Динамо - клуб з великими традиціями 1227
15:55 Футбол Ультрас Динамо про призначення Луческу: Суркіси - в****іться від Динамо 2152
15:44 Футбол Собуцького довічно відсторонили від футболу 3454
15:26 Футбол Емері очолив Вільяреал 1567
15:14 Футбол Луческу – новий головний тренер Динамо 1393
14:55 Футбол Комітет етики і чесної гри визнав вину Собуцького у побитті арбітра 1680
14:47 Кіберспорт У Києві створять кіберспортивну арену 1528
14:30 Футбол Скрипник: Ніхто не повірив, що Динамо програло 2725 1

Франков: Істерика з приводу призначення Луческу сумнівна

Сьогодні 17:55 602 0
Спеціаліст поділився враженнями щодо нового головного тренера київського Динамо
Франков: Істерика з приводу призначення Луческу сумнівна
#Франков, #Луческу, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Призначення 74-річного румунського фахівця Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо викликало сумнівну істерику з приводу зради ідеалів.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Призначення Луческу. Шухер передбачуваний. Давайте розбиратися.

Найбільш очевидна і в той же час сумнівна істерика з приводу зради ідеалів. Наскільки я розумію, вона зводиться до того, що тренер Шахтаря ніколи і ні за яких умов не має права працювати в Динамо (головним - тому що прізвище помічника Скрипника, наскільки я зрозумів, нікого не бентежило?!). Що ж, я визнаю право частини аудиторії вважати це аксіомою. У відповідь прошу визнати моє право як людини, що злегка знає історію футболу, вважати це, м'яко кажучи, таким, що не відповідає істині. Приклади наводити? Відразу скажу, що ДК - великий клуб, але не єдиний в світі і живе невідповідно до своїх спеціально для нього виписаних законів.

Сподіваюся, імена Моуріньо (Бенфіка, Порту), Трапаттоні (Мілан, Ювентус, Інтер), Дзаккероні (Мілан, Інтер та ін.), Бенітес (Ліверпуль, Челсі), Антич (Реал, Атлетіко, Барселона) та ін. що-небудь вам так кажуть? Дякую. Можна покопатися в історії ще.

Некоректні висловлювання на адресу Динамо? По-перше, давайте з цитатами, що саме такого сказав свого часу Луческу, по-друге — особисто я, на відміну від фанатів, сприймаю це як елемент професії. Як передматчеві прес-конференції боксерів. Ну справді, хто і що може з ходу пригадати, крім "Браво, Федерація!", цілком актуального і зараз? Я серйозно, ну давайте ж - так щоб по-справжньому зачепило, як мужика образило? Розбірки щодо суддівства? Не смішіть, ну не смішіть же!

Так, і лаялися, і проклинали, і на слові ловили. Ну і що? Яка ціна всім цим висловлюванням?!

Куди більш серйозним запереченням особисто для мене був вік Луче - без п'яти хвилин 75. Проте люди, які його знають, запевняють, що він 60-річним легко фору дасть, і у мене немає підстав не довіряти цим. Хіба що сам Луческу переконає при зустрічі в іншому, але це навряд чи.

Резонанс, піар, хайп, клікбейтінг тощо - з глузду з'їхати, хоч монетизуй. Неприйняття з боку ультрас  передбачуване, наскільки можна перебороти  не можу сказати, я дуже далекий від цього руху. Як і раніше чекаю висунення якогось лідера, який претендує на придбання клубу і управління ним за іншими законами.

Уміння і бажання працювати з молоддю? Цікаве питання, скоріше, в сторону позитиву  Ракіцький, Коваленко, Чигринський звідкись теж взялись, незважаючи на достаток бразильців. З приводу зв'язку з молодіжним складом я сам критикував Луческу, але для адекватного висновку потрібно краще знати командну кухню.

Негативний досвід роботи в Зеніті (збірну Туреччини я б не рахував, занадто суперечливо)? Це аргумент, але вимагає не емоцій, а саме що вдумливої ​​розмови. А то ще Брешію пригадайте - раптом там теж щось знайдеться. Це ж смішно - 12 років спостерігати за роботою тренера мало не щодня, а потім нишпорити по темних кутках?

Коротше, для початку будь-якому ворогу Луче в Динамо варто було б визначитися - він не підходить як тренер або за деяких ідеологічних міркувань, а потім вже вести розмову, тому що це абсолютно різні теми.

Ну ось вам порція бензину в багаття  ласкаво прошу! Просити висловлюватися по пунктах - марно або все-таки діє?!", - написав Франков.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

Нагадаємо, Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро.

Коментарі ()