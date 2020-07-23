Франков: Істерика з приводу призначення Луческу сумнівна

Призначення 74-річного румунського фахівця Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо викликало сумнівну істерику з приводу зради ідеалів.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Призначення Луческу. Шухер передбачуваний. Давайте розбиратися.

Найбільш очевидна і в той же час сумнівна істерика з приводу зради ідеалів. Наскільки я розумію, вона зводиться до того, що тренер Шахтаря ніколи і ні за яких умов не має права працювати в Динамо (головним - тому що прізвище помічника Скрипника, наскільки я зрозумів, нікого не бентежило?!). Що ж, я визнаю право частини аудиторії вважати це аксіомою. У відповідь прошу визнати моє право як людини, що злегка знає історію футболу, вважати це, м'яко кажучи, таким, що не відповідає істині. Приклади наводити? Відразу скажу, що ДК - великий клуб, але не єдиний в світі і живе невідповідно до своїх спеціально для нього виписаних законів.

Сподіваюся, імена Моуріньо (Бенфіка, Порту), Трапаттоні (Мілан, Ювентус, Інтер), Дзаккероні (Мілан, Інтер та ін.), Бенітес (Ліверпуль, Челсі), Антич (Реал, Атлетіко, Барселона) та ін. що-небудь вам так кажуть? Дякую. Можна покопатися в історії ще.

Некоректні висловлювання на адресу Динамо? По-перше, давайте з цитатами, що саме такого сказав свого часу Луческу, по-друге — особисто я, на відміну від фанатів, сприймаю це як елемент професії. Як передматчеві прес-конференції боксерів. Ну справді, хто і що може з ходу пригадати, крім "Браво, Федерація!", цілком актуального і зараз? Я серйозно, ну давайте ж - так щоб по-справжньому зачепило, як мужика образило? Розбірки щодо суддівства? Не смішіть, ну не смішіть же!

Так, і лаялися, і проклинали, і на слові ловили. Ну і що? Яка ціна всім цим висловлюванням?!

Куди більш серйозним запереченням особисто для мене був вік Луче - без п'яти хвилин 75. Проте люди, які його знають, запевняють, що він 60-річним легко фору дасть, і у мене немає підстав не довіряти цим. Хіба що сам Луческу переконає при зустрічі в іншому, але це навряд чи.

Резонанс, піар, хайп, клікбейтінг тощо - з глузду з'їхати, хоч монетизуй. Неприйняття з боку ультрас передбачуване, наскільки можна перебороти не можу сказати, я дуже далекий від цього руху. Як і раніше чекаю висунення якогось лідера, який претендує на придбання клубу і управління ним за іншими законами.

Уміння і бажання працювати з молоддю? Цікаве питання, скоріше, в сторону позитиву Ракіцький, Коваленко, Чигринський звідкись теж взялись, незважаючи на достаток бразильців. З приводу зв'язку з молодіжним складом я сам критикував Луческу, але для адекватного висновку потрібно краще знати командну кухню.

Негативний досвід роботи в Зеніті (збірну Туреччини я б не рахував, занадто суперечливо)? Це аргумент, але вимагає не емоцій, а саме що вдумливої ​​розмови. А то ще Брешію пригадайте - раптом там теж щось знайдеться. Це ж смішно - 12 років спостерігати за роботою тренера мало не щодня, а потім нишпорити по темних кутках?

Коротше, для початку будь-якому ворогу Луче в Динамо варто було б визначитися - він не підходить як тренер або за деяких ідеологічних міркувань, а потім вже вести розмову, тому що це абсолютно різні теми.

Ну ось вам порція бензину в багаття ласкаво прошу! Просити висловлюватися по пунктах - марно або все-таки діє?!", - написав Франков.