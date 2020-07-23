 Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо
Сьогодні 16:57 1456 1
Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги
Сьогодні 18:54 44
Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо
Сьогодні 18:10 348 1
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Сьогодні 17:49 430
Луческу – новий головний тренер Динамо
Сьогодні 15:14 1393
Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ
Сьогодні 13:50 4779 7
Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві
Сьогодні 12:28 1522
Луческу визначився із помічником у Динамо
Сьогодні 10:25 6894 2
Луческу прилетів у Київ
Сьогодні 09:28 2146 3
Ліверпуль отримав трофей за перемогу в АПЛ
Сьогодні 08:28 1072
Блоги
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:30 350
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:26 208
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:49 426
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
Вчора 16:51 877
Володимир Кличко відвідав юних боксерів
Володимир Кличко відвідав юних боксерів Андрій Твердохліб
Вчора 12:24 901
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:54 Футбол Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги 44
18:40 Бокс Бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться у 2020 році 277
18:30 Блог Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті 365
18:26 Блог Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського 214
18:25 Футбол Маркевич: Те, що Луческу міг дозволити у Шахтарі, навряд чи буде у Динамо 172
18:10 Футбол Блохін: Мені плювати, якщо навіть Луческу поліпшить результати Динамо 348 1
17:55 Футбол Франков: Істерика з приводу призначення Луческу сумнівна 598
17:49 Блог Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ 430
17:40 Бокс Чісора готується до Усика, але думає про виступи в MMA 707
17:25 Хокей Колишній форвард Кременчука перейшов до Дніпра 895
17:10 Баскетбол Київ-Баскет підписав форварда збірної України 738
16:57 Футбол Цифра дня. Стала відомою зарплатня Луческу в Динамо 1456 1
16:55 Футбол Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником ПСЖ 898
16:40 Футбол Легіонер Зорі: Київське Динамо невідоме в Європі 1784 5
16:28 Пряма трансляція Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 2242
16:26 Пряма трансляція Черкащина - Минай: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 1413
16:25 Футбол Суркіс: З Луческу Динамо завоює багато титулів 1110
16:11 Футбол Луческу: Динамо - клуб з великими традиціями 1224
15:55 Футбол Ультрас Динамо про призначення Луческу: Суркіси - в****іться від Динамо 2150
15:44 Футбол Собуцького довічно відсторонили від футболу 3451
15:26 Футбол Емері очолив Вільяреал 1565
15:14 Футбол Луческу – новий головний тренер Динамо 1393
14:55 Футбол Комітет етики і чесної гри визнав вину Собуцького у побитті арбітра 1678
14:47 Кіберспорт У Києві створять кіберспортивну арену 1526
14:30 Футбол Скрипник: Ніхто не повірив, що Динамо програло 2722 1

Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником ПСЖ

Сьогодні 16:55 898 0
Сенегалець може перебратися до АПЛ
Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником ПСЖ
#ПСЖ, #МЮ, #Гує

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник ПСЖ Ідрісса Гує може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Goal.com.

Червоні дияволи цікавилися 30-річним сенегальцем ще минулого літа і мають намір знову зробити спробу придбати його. Повідомляється, що на футболіста також претендує Вулвергемптон.

У сезоні-2019/20 Гує провів за ПСЖ 31 матч, на його рахунку 1 гол і 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 24 мільйони євро.

Раніше, Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані.

Нагадаємо, Рома запропонувала контракт Кавані.

Коментарі ()