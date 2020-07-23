Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником ПСЖ

Сенегалець може перебратися до АПЛ

Півзахисник ПСЖ Ідрісса Гує може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Goal.com.

Червоні дияволи цікавилися 30-річним сенегальцем ще минулого літа і мають намір знову зробити спробу придбати його. Повідомляється, що на футболіста також претендує Вулвергемптон.

У сезоні-2019/20 Гує провів за ПСЖ 31 матч, на його рахунку 1 гол і 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 24 мільйони євро.

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