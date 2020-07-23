 Легіонер Зорі: Київське Динамо невідоме в Європі | Футбол | Champion.com.ua
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Легіонер Зорі: Київське Динамо невідоме в Європі

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Василь висловив шокуючу точку зору
Легіонер Зорі: Київське Динамо невідоме в Європі
#Василь, #Зоря

Джерело - Sportsport.ba.

Срібний призер УПЛ київське Динамо є невідомим клубом за європейськими мірками.

Про це заявив воротар Зорі Нікола Василь.

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"Українська Прем'єр-ліга - це справді сильний чемпіонат. Шахтар - це команда світового класу. Вони настільки сильні технічно, і володіють великою кількістю якісних гравців, що це просто чудо. Київське Динамо невідоме в Європі, але це команда з сильними гравцями. Крім них є ми, Десна, Олександрія... Українська ліга, крім Шахтаря, дуже рівна і дуже конкурентна. Я б сказав, що український чемпіонат набагато сильніший за першість Боснії і Герцеговини", - зазначив Василь.

У нинішньому сезоні 24-річний воротар провів 4 поєдинки в УПЛ, пропустив 1 м'яч.

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