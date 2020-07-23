Комітет етики і чесної гри визнав вину Собуцького у побитті арбітра

Долю Олега Собуцького визначить КДК

Комітет етики і чесної гри УАФ направив в Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ свій вердикт у справі про побиття арбітра Юрія Іванова.

Про це повідомляє Sport Arena.

У даному рішенні Комітету етики вина за побиття арбітра згідно з отриманими даними і свідченнями покладає на Олега Собуцького.

Зараз проходить засідання КДК УАФ, на якому може бути прийнято рішення по даній справі.

Раніше, УАФ відсторонила домашній стадіон Агробізнесу на момент розгляду справи щодо Собуцького.

Нагадаємо, після матчу 24 туру Першої ліги Агробізнес - Минай (0:2) в суддівській кімнаті на території стадіону Юність побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.