У МОЗ назвали умови повернення уболівальників на стадіони

Перебування фанатів на стадіонах проходитиме при дотриманні правил і обов'язкових рекомендацій МОЗ України.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Одночасно зможуть перебувати на трибунах 25% уболівальників від загальної кількості місць на стадіоні. Важливо, щоб вони знаходилися на трибунах і дотримувалися соціальної дистанції - мінімум 1,5 метра.

Ми йшли до цього поступово. Спочатку ми повернули сам чемпіонат, зараз ми вирішили до початку нового сезону ввести "пілот" на три гри плей-оф.

Це все відбуватиметься з дотриманням правил і обов'язкових рекомендацій МОЗ України. Наші вболівальники, впевнений, покажуть усім приклад - як правильно дотримуватися правил для збереження свого здоров'я", - розповів Степанов.