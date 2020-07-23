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У МОЗ назвали умови повернення уболівальників на стадіони

Сьогодні 13:25 891 0
Стадіони заповнюватимуть на 25%, головна умова – дотримування соціальної дистанції.
У МОЗ назвали умови повернення уболівальників на стадіони
#Степанов, #МОЗ

Джерело - footballua.tv.

Перебування фанатів на стадіонах проходитиме при дотриманні правил і обов'язкових рекомендацій МОЗ України.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Одночасно зможуть перебувати на трибунах 25% уболівальників від загальної кількості місць на стадіоні. Важливо, щоб вони знаходилися на трибунах і дотримувалися соціальної дистанції - мінімум 1,5 метра.

Ми йшли до цього поступово. Спочатку ми повернули сам чемпіонат, зараз ми вирішили до початку нового сезону ввести "пілот" на три гри плей-оф.

Це все відбуватиметься з дотриманням правил і обов'язкових рекомендацій МОЗ України. Наші вболівальники, впевнений, покажуть усім приклад - як правильно дотримуватися правил для збереження свого здоров'я", - розповів Степанов.

Нагадаємо, матчі плей-оф УПЛ відбудуться з глядачами.

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