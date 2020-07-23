 Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Матчі плей-оф УПЛ відбудуться з глядачами
Вчора 17:10 971
Луческу визначився із помічником у Динамо
Сьогодні 10:25 1070
Луческу прилетів у Київ
Сьогодні 09:28 1136 3
Ліверпуль отримав трофей за перемогу в АПЛ
Сьогодні 08:28 868
Динамо почало переговори з Луческу
Вчора 21:39 2364
Блохін: Я б погодився вдруге очолити Динамо
Вчора 20:25 1774 2
Колишній наставник Металурга може очолити Динамо
Вчора 20:09 1333 1
Відома дата бою Дерев'янченко - Чарло
Вчора 19:54 2032
12-разовий чемпіон України планує заявитися в УХЛ
Вчора 19:10 2303
Сабо: Незадовго до своєї смерті Лобановський хотів піти з Динамо
Вчора 18:25 1301
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:28 Футбол Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону 493
11:10 Футбол Ліверпуль - Челсі 5:3. Огляд матчу 270
10:56 Футбол Бурбас: Луческу вже оглянув базу у Конча-Заспі 336
10:42 Футбол Чигринський може зіграти у фіналі Кубка Греції 371
10:25 Футбол Луческу визначився із помічником у Динамо 1070
10:15 Футбол Буряк: Тільки не говоріть мені про Луческу 1223
09:55 Футбол Сампдорія – Дженоа 1:2. Огляд матчу 599
09:44 Футбол Ліверпуль встановив новий рекорд 673
09:28 Футбол Луческу прилетів у Київ 1136 3
09:12 Футбол Григорчук: Мрію пограти в групі Ліги чемпіонів 879
08:55 Футбол Парма - Наполі 2:1. Огляд матчу 871
08:43 Футбол Вест Бромвіч та Лідс повернулися в АПЛ 943
08:28 Футбол Ліверпуль отримав трофей за перемогу в АПЛ 868
08:12 Футбол Дженоа обіграла Сампдорію, Рома знищила СПАЛ. Результати 35 туру Серії А 1093
00:10 Пряма трансляція Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 714
00:09 Футбол Ліверпуль у феєричному матчі переграв Челсі у 37 турі АПЛ 2290
00:04 Пряма трансляція Черкащина - Минай: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 815
22 Липня 2020
23:42 Хокей ХК Сокіл заявиться в УХЛ молодіжною командою 1825
23:25 Футбол Лаціо підпише новий контракт з Індзагі 1883 1
23:10 Футбол Рішення про виключення Карпат з УПЛ набрало чинності 2014
22:55 Футбол Баварія віддала двох футболістів в оренду 2029
22:40 Хокей Янишевський продовжить виступати у Дніпрі 1682
22:27 Футбол Парма переграла Наполі і зберегла прописку у Серії А 2006
22:20 Пряма трансляція Ліверпуль - Челсі: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE 882
22:10 Хокей Шафаренко може стати головним тренером МХК Сокіл 1736

Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону

Сьогодні 11:28 493 0
Олексій Андронов прокоментував можливе призначення Мірче Луческу головним тренером Динамо
Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону
#Луческу, #Динамо, #Андронов

Джерело - Чемпіон.

Багатьох уболівальників Динамо шокувала інформація про переговори клубу з екснаставником Шахтаря Мірчою Луческу.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов у своєму Telegram-каналі.

Актуально: Бурбас: Луческу вже оглянув базу у Конча-Заспі

"Якщо це правда... Я навіть не знаю, що сказати... це крутіше за Романцева в ЦСКА або Газзаєва в Спартаку... Це як Зідан зараз прийняв би Барселону", - вважає Андронов.

Нагадаємо, Луческу прилетів у Київ.

Раніше повідомлялося, що Луческу визначився із помічником у Динамо.

Коментарі ()