Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону

Багатьох уболівальників Динамо шокувала інформація про переговори клубу з екснаставником Шахтаря Мірчою Луческу.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов у своєму Telegram-каналі.

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"Якщо це правда... Я навіть не знаю, що сказати... це крутіше за Романцева в ЦСКА або Газзаєва в Спартаку... Це як Зідан зараз прийняв би Барселону", - вважає Андронов.