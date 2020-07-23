Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону

Джерело - Чемпіон.
Багатьох уболівальників Динамо шокувала інформація про переговори клубу з екснаставником Шахтаря Мірчою Луческу.
Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов у своєму Telegram-каналі.
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"Якщо це правда... Я навіть не знаю, що сказати... це крутіше за Романцева в ЦСКА або Газзаєва в Спартаку... Це як Зідан зараз прийняв би Барселону", - вважає Андронов.
Нагадаємо, Луческу прилетів у Київ.
Раніше повідомлялося, що Луческу визначився із помічником у Динамо.