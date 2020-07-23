 Дженоа обіграла Сампдорію, Рома знищила СПАЛ. Результати 35 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Дженоа обіграла Сампдорію, Рома знищила СПАЛ. Результати 35 туру Серії А

Сьогодні 08:12 1087 0
Результати 35 туру чемпіонату Італії
Дженоа обіграла Сампдорію, Рома знищила СПАЛ. Результати 35 туру Серії А
#Серія А, #Дженоа, #Рома

Джерело - Чемпіон.

22 липня були зіграні матчі 35 туру Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 22 липня

Інтер – Фіорентина 0:0

Лечче – Брешія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Лападула, 2:0 – 32 Лападула, 2:1 – 63 Дессена, 3:1 – 70 Сапонара

Сампдорія – Дженоа 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 22 Крішито, 1:1 – 32 Габб'ядіні, 1:2 – 72 Ларагер

СПАЛ – Рома 1:6 (1:2)

Голи: 0:1 – Калинич, 1:1 – 24 Черрі, 1:2 – 38 Перес, 1:3 – 47 Коларов, 1:4 – 52 Перес, 1:5 -75 Перес, 1:6 – 90 Дзаньоло

Торіно – Верона 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Боріні, 1:1 – 67 Дзадза

Нагадаємо, Парма переграла Наполі і зберегла прописку у Серії А.

Раніше, Аталанта Маліновського здолала Болонью у 35 турі Серії А.

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