Дженоа обіграла Сампдорію, Рома знищила СПАЛ. Результати 35 туру Серії А

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22 липня були зіграні матчі 35 туру Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 22 липня
Інтер – Фіорентина 0:0
Лечче – Брешія 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 22 Лападула, 2:0 – 32 Лападула, 2:1 – 63 Дессена, 3:1 – 70 Сапонара
Сампдорія – Дженоа 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 22 Крішито, 1:1 – 32 Габб'ядіні, 1:2 – 72 Ларагер
СПАЛ – Рома 1:6 (1:2)
Голи: 0:1 – Калинич, 1:1 – 24 Черрі, 1:2 – 38 Перес, 1:3 – 47 Коларов, 1:4 – 52 Перес, 1:5 -75 Перес, 1:6 – 90 Дзаньоло
Торіно – Верона 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 56 Боріні, 1:1 – 67 Дзадза
Нагадаємо, Парма переграла Наполі і зберегла прописку у Серії А.
Раніше, Аталанта Маліновського здолала Болонью у 35 турі Серії А.