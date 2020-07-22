Колишній наставник Металурга може очолити Динамо

Муслін - серед кандидатів на посаду

Колишній головний тренер донецького Металурга і збірної Сербії Славолюб Муслін може очолити київське Динамо.

Про це повідомляє Direktno.

Сербська преса повідомляє, що прізвище 67-річного фахівця знаходиться на вершині списку потенційних наставників Динамо. Однією з його переваг може стати знання російської мови.

Відзначимо, що Муслін працював в Україні з 2004 по 2005 роки. У різний час приводив до чемпіонства три клуби: Раджу (Марокко), Црвену Звезду (Югославія, пізніше Сербія і Чорногорія) і Левскі (Болгарія). Варто відзначити, що останнього разу це йому вдавалося ще в 2004 році.

Останнім клубом Мусліна був саудівський Аль-Фейха (2018-2019 роки). До цього він встиг попрацювати зі збірною Сербії.

Раніше, Луческу може очолити київське Динамо.

Нагадаємо, Ребров відхилив пропозицію Динамо.