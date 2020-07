Українець Андрій Ярмоленко гру з Манчестер Юнайтед розпочне на лаві запасних Вест Гему.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Матч розпочнеться о 20:00.

📋 The team is in! Here's how we line up for #MUNWHU pic.twitter.com/x6rF9EVnMN