У Франції побили футболіста Бреста, а його автомобіль спалили

П'єр-Габріель серйозно постраждав у Бресті

Джерело - Чемпіон.

На футболіста французького Бреста Ронаеля П’єра-Габріеля скоїли напад у Франції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний футболіст отримав тілесні ушкодження, а його автомобіль повністю спалили.

Напад на П’єра-Габріеля скоєно вночі 20 липня в одному з районів французького Бреста.

Ронаель П’єр-Габріель приєднався до Бреста лише два тижні тому на правах оренди з німецького Майнца. Також футболіст виступав за Сень-Етьєн та Монако.

За підсумками сезону-2019/20 у французькій Лізі 1 Брест посів 14 сходинку, маючи в активі 34 очки.