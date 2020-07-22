 У Франції побили футболіста Бреста, а його автомобіль спалили | Футбол | Champion.com.ua
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У Франції побили футболіста Бреста, а його автомобіль спалили

Сьогодні 21:25 330 0
П'єр-Габріель серйозно постраждав у Бресті
У Франції побили футболіста Бреста, а його автомобіль спалили
#Брест

Джерело - Чемпіон.

На футболіста французького Бреста Ронаеля П’єра-Габріеля скоїли напад у Франції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний футболіст отримав тілесні ушкодження, а його автомобіль повністю спалили.

Напад на П’єра-Габріеля скоєно вночі 20 липня в одному з районів французького Бреста.

Ронаель П’єр-Габріель приєднався до Бреста лише два тижні тому на правах оренди з німецького Майнца. Також футболіст виступав за Сень-Етьєн та Монако.

За підсумками сезону-2019/20 у французькій Лізі 1 Брест посів 14 сходинку, маючи в активі 34 очки.

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