У Франції побили футболіста Бреста, а його автомобіль спалили

Джерело - Чемпіон.
На футболіста французького Бреста Ронаеля П’єра-Габріеля скоїли напад у Франції.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
22-річний футболіст отримав тілесні ушкодження, а його автомобіль повністю спалили.
Напад на П’єра-Габріеля скоєно вночі 20 липня в одному з районів французького Бреста.
Ронаель П’єр-Габріель приєднався до Бреста лише два тижні тому на правах оренди з німецького Майнца. Також футболіст виступав за Сень-Етьєн та Монако.
🔴 Le véhicule incendié appartiendrait à un joueur du Stade Brestois https://t.co/TGoXhENrKk #SB29 #Brest pic.twitter.com/VNTYTf5pY8— Ouest-France Sports (@sports_ouest) July 21, 2020
За підсумками сезону-2019/20 у французькій Лізі 1 Брест посів 14 сходинку, маючи в активі 34 очки.