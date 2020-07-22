Сабо: Незадовго до своєї смерті Лобановський хотів піти з Динамо

Легендарний Валерій Лобановський збирався покинути тренерський місток Динамо за кілька тижнів до своєї смерті.

Про це заявив колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Незадовго до своєї смерті ми з Лобановським сиділи після тренування і він сказав мені, що збирається закінчувати тренерську кар'єру. Але він вже був якийсь не такий, не було в ньому такого життя.

Він сказав: "Ти знаєш, Йожефе, напевно, я буду закінчувати". Я питаю: "Чого ти так?". А він мені: "Коли мене не розуміють, особливо легіонери, важко працювати".

Перед польотом в Запоріжжя ми говорили йому, щоб не летів. Але як він міг без команди", - сказав Сабо.