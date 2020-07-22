Джерело - isport.ua.
Футболістам Десни не обіцяли преміальних за перемогу над Зорею.
Про це розповів нападник чернігівського клубу Пилип Будківський.
"Нічого такого не чув. Але цього, за великим рахунком і не потрібно було. Ми були мотивовані тим, що могли взяти медалі.
Актуально: Стали відомі преміальні Десни за перемогу над Динамо і Зорею
Матч з Зорею вийшов бойовим. Більше пощастило луганчанам, яких, до того ж, влаштовував і нічийний результат", - відзначив Будківський.
Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.