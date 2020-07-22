Пилип Будківський прокоментував налаштування команди на матч проти Десни

Футболістам Десни не обіцяли преміальних за перемогу над Зорею.

Про це розповів нападник чернігівського клубу Пилип Будківський.

"Нічого такого не чув. Але цього, за великим рахунком і не потрібно було. Ми були мотивовані тим, що могли взяти медалі.

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Матч з Зорею вийшов бойовим. Більше пощастило луганчанам, яких, до того ж, влаштовував і нічийний результат", - відзначив Будківський.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.