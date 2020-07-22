Несенюк: Ім'я нового тренера Динамо знає лише Суркіс

Президент Динамо Ігор Суркіс ще не визначився щодо кандидатури нового головного тренера клубу.

Про це розповів глава департаменту київського клубу по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк.

"Жодних "витоків" інформації щодо нового тренера Динамо не було і не могло бути з однієї причини. Власник команди Ігор Суркіс ще не готовий прийняти рішення.

У випадку із київським Динамо цим першоджерелом є Ігор Суркіс. Він і вирішуватиме, хто очолить всенародно популярний футбольний клуб. До Суркіса можна ставитися по різному. Можна шкодувати, що саме йому належить право вирішення долі футбольної команди, яку колись підтримувала вся Україна і ще купа людей поза нею. А можна розуміти, що інакше поки що не буде, що ідеального механізму керівництва футболом не існує, що у футболі від помилок не застрахований ніхто", – резюмував Несенюк.