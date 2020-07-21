Гравці Динамо пішли у рекордну коротку відпустку

Кияни відпочиватимуть 10 днів

Після останнього матчу чемпіонату України із Колосом гравці Динамо пішли у відпустку.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Цього разу відпустка для футболістів триватиме 10 днів. Знову команда збереться разом 30-го липня.

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Підготовка до нового сезону проходитиме у Києві, а саме – на заміській клубній базі Динамо у Кончі-Заспі та триватиме приблизно три тижні.

Старт сезону 2020/2021 років попередньо запланований на 22-ге серпня, але цю дату ще має затвердити виконком УАФ.

Нагадаємо, Ребров отримав пропозицію від Динамо.