Гравці Динамо пішли у рекордну коротку відпустку

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Після останнього матчу чемпіонату України із Колосом гравці Динамо пішли у відпустку.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Цього разу відпустка для футболістів триватиме 10 днів. Знову команда збереться разом 30-го липня.
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Підготовка до нового сезону проходитиме у Києві, а саме – на заміській клубній базі Динамо у Кончі-Заспі та триватиме приблизно три тижні.
Старт сезону 2020/2021 років попередньо запланований на 22-ге серпня, але цю дату ще має затвердити виконком УАФ.
Нагадаємо, Ребров отримав пропозицію від Динамо.