Боруссія виплатила СДЮШОР Юність частину платежу солідарності

Джерело - Чемпіон.
Дитяча спортивна школа Юність (Чернігів) отримала частину платежу солідарності за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка з ФК Динамо до німецької Боруссії.
Про це повідомляє юрист Юрій Юрченко.
"ФК Боруссія все-таки виплатила СДЮШОР Юність 136 500 євро платежу солідарності, згідно рішення FIFA!
Адвокатським бюро Юрченко Юрій і партнери / YIY & partners LF були вжитті ефективні та результативні юридичні заходи та кроки через FIFA тощо, які наразі дають зелене світло розвитку дитячо-юнацького футболу та його інфраструктури на базі СДЮШОР Юність (Чернігів).
Надалі боротьба за решту коштів спортшколи в розмірі 150 000 євро з притягненням винних до кримінальної відповідальності!", - зазначив Юрченко.
Раніше, Вест Гем Ярмоленка без проблем переміг Вотфорд в 36 турі АПЛ.