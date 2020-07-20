 Боруссія виплатила СДЮШОР Юність частину платежу солідарності | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія виплатила СДЮШОР Юність частину платежу солідарності

Сьогодні 23:09 319 0
Боруссія все-таки виплатила 136 500 євро
Боруссія виплатила СДЮШОР Юність частину платежу солідарності
#Ярмоленко, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

Дитяча спортивна школа Юність (Чернігів) отримала частину платежу солідарності за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка з ФК Динамо до німецької Боруссії.

Про це повідомляє юрист Юрій Юрченко.

"ФК Боруссія все-таки виплатила СДЮШОР Юність 136 500 євро платежу солідарності, згідно рішення FIFA!

Адвокатським бюро Юрченко Юрій і партнери / YIY & partners LF були вжитті ефективні та результативні юридичні заходи та кроки через FIFA тощо, які наразі дають зелене світло розвитку дитячо-юнацького футболу та його інфраструктури на базі СДЮШОР Юність (Чернігів).

Надалі боротьба за решту коштів спортшколи в розмірі 150 000 євро з притягненням винних до кримінальної відповідальності!", - зазначив Юрченко.

Раніше, Вест Гем Ярмоленка без проблем переміг Вотфорд в 36 турі АПЛ.

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