Боруссія виплатила СДЮШОР Юність частину платежу солідарності

Дитяча спортивна школа Юність (Чернігів) отримала частину платежу солідарності за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка з ФК Динамо до німецької Боруссії.

Про це повідомляє юрист Юрій Юрченко.

"ФК Боруссія все-таки виплатила СДЮШОР Юність 136 500 євро платежу солідарності, згідно рішення FIFA!

Адвокатським бюро Юрченко Юрій і партнери / YIY & partners LF були вжитті ефективні та результативні юридичні заходи та кроки через FIFA тощо, які наразі дають зелене світло розвитку дитячо-юнацького футболу та його інфраструктури на базі СДЮШОР Юність (Чернігів).

Надалі боротьба за решту коштів спортшколи в розмірі 150 000 євро з притягненням винних до кримінальної відповідальності!", - зазначив Юрченко.