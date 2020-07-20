Циганик: Є дві причини, чому Заря не бігла забивати другий гол

По ходу гри з Десною (2:2) гравці Зорі не знали рахунок матчу Колос - Динамо.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Чому Заря не бігла забивати другий гол? Розповім дві причини. Перша причина, найголовніша - це те, що у футболістів просто не було сил. У Віктора Скрипника була обмежена кількість футболістів після карантину, що спричинило втому. Футболісти розуміли, що, пропустивши гол, вони можуть втратити все. А забити? Невідомо було, зможуть вони чи ні.

Сил бігти в атаку просто не було. Просто зводило ноги. Це наслідок того, що не дуже довга була лава запасних у Зорі. Футболісти мало відпочивали і фактично одним складом вони відіграли сезон. Їхнім завданням було потрапляння в груповий етап Ліги Європи, за що були обіцяні хороші преміальні. Вони це завдання виконали.

Друга причина - гравці Зорі не знали рахунок матчу Колос - Динамо. Вболівальники намагалися докричатися про те, що Динамо програє. Це чули лише запасні футболісти і вони намагалися передати, але гравці Зорі були в запарі. Вони думали про те, щоб не програти. Деякі футболісти до останньої секунди не знали, як в паралельному матчі грає Динамо", - сказав Циганик.