Оболонь Бровар та Рух не виявили сильнішого у 25 турі Першої ліги

Вперше у Першій лізі використовували VAR

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі Першої ліги київська Оболонь Бровар вдома приймала львівський Рух.

У цьому матчі використовували VAR. Це було вперше у матчах Першої ліги. І на 74-ій хвилині матчу Монзуль переглядала VAR щодо грубого фолу Калюжного проти Мединського. Але все ж жовту картку залишила арбітр без змін і не було вилучено гравця гостей.

У другому таймі Ернест і Копина не реалізували свої моменти.

Чемпіонат України - Перша ліга

25 тур, 20 липня

Оболонь Бровар - Рух 0:0

Раніше, поліція відкрила справу за фактом побиття арбітра у Волочиську.