Денисов: Чи бив Собуцький рефері? Достатньо подивитися відеоспостереження

Джерело - Великий футбол.
У Волочиську на стадіоні Юність, на якому грає Агробізнес, камери біля суддівської не працюють.
Про це заявив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.
"Бив Собуцький арбітра або не бив? Був у суддівській чи ні? Це завдання з усіма невідомими могла вирішитися елементарно. Досить подивитися на камери відеоспостереження, які встановлені в підтрибунному приміщенні.
За нашими каналами з'ясували, що камери біля суддівської не працюють. Я нічого не хочу доводити, немає ніякої конспірології. Можливо вони не працюють взагалі, а можливо не працювали в цей день", - сказав Денисов.
Нагадаємо, почесного президента Агробізнесу Олега Собуцького звинувачують в тому, що він з колегами побив Юрія Іванова, суддю матчу 24-го туру Першої ліги проти Миная (0:2).