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Собуцький: Може, арбітри самі там побилися через гроші

Сьогодні 17:25 368 0
Президент Агробізнесу - про звинувачення в побитті арбітра
Собуцький: Може, арбітри самі там побилися через гроші
#Собуцький, #Агробізнес

Джерело - Великий футбол.

Почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький відкидає звинувачення в тому, що він з колегами побив Юрія Іванова, суддю матчу 24-го туру Першої ліги проти Миная (0:2).

Про це заявив сам власник клубу.

"Через коронавірус матчі заборонено відвідувати, тому я разом з уболівальниками знаходився поза стадіоном. Дуже багато почув, що судді недобре поводяться. Приїхали наші фани з Хмельницького, воїни АТО, були обурені. Той натовп людей, який йшов, я втримав. Попросив їх: "Будь ласка, не робіть цього, не йдіть". Вони дійсно хотіли вчинити самосуд, але ми цього не допустили. На моїх очах ніхто його не бив, тим більше я. Я не був там. У мене є свідчення багатьох людей, де я перебував.

У мене є таке питання до арбітрів. Якщо вони стверджують, що їх били в роздягальні, тоді чому вони не викликали поліцію? Тим більше, цілу годину патрульний поліцейський був біля них. Вони ж не покликали його і не подзвонили 102. Чому вони почали дзвонити через кілька годин взагалі з іншого місця? Може, по дорозі їх побили або в ресторані. Поговоримо з людьми та дізнаємося.

Є люди, які можуть підтвердити, що судді сварилися через гроші. Там, де суддівська кімната, там прохід, люди за вікном чули. Що конкретно, я не можу сказати. Нехай їх допитують, вони дадуть пояснення. Між собою сварилися, був крик, що "я безкоштовно працювати не буду". Я готовий свідчити хоч зараз. Вони, може, самі там побилися за ці гроші, хто їх знає.

Якщо проти мене хочуть відкривати справу, щоб не було конфлікту інтересів, я поїду сам напишу заяву, щоб припинити мою діяльність, як віцепрезидента УАФ.  Ми знали, що у нас буде багато жовтих карток. За нашою інформацією, мало би бути 7-8, так і сталося. Ми вислали матеріали в Ла Лігу, нам дали експертну думку, що на Семенці був пенальті, а не жовта картка за симуляцію. Наскільки я бачив в рапорті, їм поставили дуже хороші оцінки. Не знаю, хто їм ставив і за що. Я вважаю, що вони не повинні судити такі матчі. Якщо він не вміє, не може або він зацікавлений, то він не може судити.

Я утримую дуже багато команд сьогодні. Цей випадок вбив у мені інтерес до всього. Займатися футболом після цього не дуже приємно і не дуже хочеться. Я ж не беру з футболу, я даю футболу. Можливо, я комусь заважаю в УАФ, можливо комусь заважає наш клуб, що він в лідерах", - сказав Собуцький.

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