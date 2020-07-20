Джерело - Чемпіон.
Гравці Динамо не мають права носити форму клубу.
Про це розповів футбольний агент В'ячеслав Заховайло.
"Мені б не хотілося сьогодні бути на місці Ігоря Михайловича Суркіса. Куди не цілуй гравців, всюди дупа.
Гравці Динамо - хороші хлопці, втомилися дуже. Сьогодні відсвяткують закінчення сезону. Наб'ють нові тату. Ця група мажорів не має права носить форму Динамо. Вчора вони свого головного тренера нахабно "плавили". Їм не подобається, і вже не хочеться з тренером Михайличенко гарувати на зборах.
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Оцінку тренеру поставив результат команди в кінці сезону. Якщо залишити все як є сьогодні .... То для Динамо настане, на мій погляд .... повна ж ** а ... команда стає некерованою.
В Динамо команда розбита на групки, там мало коли був цілісний колектив. Кожна групка дружить проти когось. Так що, я не виключаю того, що Михайличенко сьогодні хотіли сплавити", - відзначив Заховайло.
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