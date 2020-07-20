Гравці Динамо не мають права носити форму клубу.

Про це розповів футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

"Мені б не хотілося сьогодні бути на місці Ігоря Михайловича Суркіса. Куди не цілуй гравців, всюди дупа.

Гравці Динамо - хороші хлопці, втомилися дуже. Сьогодні відсвяткують закінчення сезону. Наб'ють нові тату. Ця група мажорів не має права носить форму Динамо. Вчора вони свого головного тренера нахабно "плавили". Їм не подобається, і вже не хочеться з тренером Михайличенко гарувати на зборах.