Костишин: Ми перемогли Динамо, коли вони боролися за Лігу чемпіонів

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Колос після перемоги над Динамо готується до матчів плей-оф проти Дніпро-1.
Про це розповів головний тренер клубу Руслан Костишин.
"Довгоочікувана перемога над одним із наших грандів. Досі ми не вигравали у грандів у чемпіонаті України. Ще й провели перший матч на нуль. Добре, що зберегли своє ім'я. Ми грали чесно, без усіляких зайвих справ. Хочу привітати нашого президента з тим, що у нього є така команда. Він заслуговує на таку команду в плані ставлення до роботи, чесності, порядності. Ми грали за нього і за своє ім’я.
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Однак емоції не такі яскраві, бо нас очікує ще важлива гра плей-оф 25 липня. Радість усе одно присутня, адже ми виграли у Динамо на Олімпійському, у лобовій грі для киян, коли вони боролися за Лігу чемпіонів. Проте емоції стримані, оскільки ми розуміємо, що маємо важливу гру попереду", - розповів Костишин.
Раніше, Колос обіграв київське Динамо, а луганська Зоря зіграла внічию з чернігівською Десною.