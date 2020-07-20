Костишин: Ми перемогли Динамо, коли вони боролися за Лігу чемпіонів

Колос після перемоги над Динамо готується до матчів плей-оф проти Дніпро-1.

Про це розповів головний тренер клубу Руслан Костишин.

"Довгоочікувана перемога над одним із наших грандів. Досі ми не вигравали у грандів у чемпіонаті України. Ще й провели перший матч на нуль. Добре, що зберегли своє ім'я. Ми грали чесно, без усіляких зайвих справ. Хочу привітати нашого президента з тим, що у нього є така команда. Він заслуговує на таку команду в плані ставлення до роботи, чесності, порядності. Ми грали за нього і за своє ім’я.