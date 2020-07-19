 Гранада розгромила Атлетік, Реал не переміг Леганес. Результати матчів 38 туру Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря не скористалася поразкою Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:31 670
Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках
Вчора 21:54 530
Колос сенсаційно переміг Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:27 989
Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ
Вчора 21:24 473
У ДТП загинув український футбольний тренер
Вчора 19:24 1251
Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера
Вчора 18:09 459
Світоліна програла Петкович на турнірі у Берліні
Вчора 16:22 541
Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром
Вчора 10:10 3891
Віталію Кличкові - 49! Найкращі нокаути українського чемпіона
Вчора 08:31 3885
Арсенал обіграв Манчестер Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії
18.07.2020 23:42 1151
Блоги
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1185
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 996
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1505
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1255
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2105
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2332
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1909
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії Андрій Твердохліб
14.07.2020 23:22 7038
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
14.07.2020 22:56 2167
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра?
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра? Valeriy Ruchka
14.07.2020 20:38 1007
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19 Липня 2020
23:59 Футбол Гранада розгромила Атлетік, Реал не переміг Леганес. Результати матчів 38 туру Ла-Ліги 206
23:40 Футбол Бенфіка зацікавлена ​​у підписанні Кавані 542
23:25 Футбол Суркіс: Михайличенко? Давайте зараз не будемо говорити 743
23:10 Футбол Зоря - Десна 1:1. Огляд матчу 744
22:54 Футбол Ковач очолив Монако 1019
22:39 Футбол Мінське Динамо не переграло Торпедо-БелАЗ у 18 турі чемпіонату Білорусі 1002
22:29 Футбол Фіорентина переграла Торіно, Наполі здолав Удінезе. Результати матчів 34 туру Серії А 1198
22:10 Футбол Челсі переміг Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії 1267
21:54 Футбол Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках 530
21:48 Футбол Вальядолід переміг Бетіс, Вільярреал знищив Ейбар у 38 турі Ла-Ліги 1202
21:31 Футбол Зоря не скористалася поразкою Динамо у 32 турі УПЛ 670
21:27 Футбол Колос сенсаційно переміг Динамо у 32 турі УПЛ 989
21:24 Футбол Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ 473
21:09 Бокс Кроуфорд готовий провести бій з Портером 2297
20:53 Футбол Волинь переграла Металіст 1925, Чорноморець знищив Кремінь у 25 турі Першої ліги 2011
20:40 Футбол Шахтар Вернидуба не зміг переграти Німан у 18 турі чемпіонату Білорусі 2085
20:24 Футбол Сампдорія здійснила неймовірний камбек у грі з Пармою у 34 турі Серії А 303
20:14 Футбол Тоттенгем розгромив Лестер у 37 турі АПЛ 2174
20:03 Футбол Інгулець вирвав перемогу у Миколаєві. Результати матчів 25 туру Першої ліги 2514
19:54 Футбол Барселона розтрощила Алавес у 38 турі Ла-Ліги 2305
19:53 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Челсі: онлайн-трансляція. LIVE 487
19:40 Футбол Ісенко став наймолодшим капітаном команди УПЛ 2411
19:24 Футбол У ДТП загинув український футбольний тренер 1251
19:20 Пряма трансляція Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE 952
19:19 Пряма трансляція Колос - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE 8382

Гранада розгромила Атлетік, Реал не переміг Леганес. Результати матчів 38 туру Ла-Ліги

Вчора 23:59 206 0
До двох команд Мальорка і Еспаньйол, що залишили еліту, приєднався Леганес
Гранада розгромила Атлетік, Реал не переміг Леганес. Результати матчів 38 туру Ла-Ліги
#Реал, #Сельта, #Атлетіко, #Атлетік

Джерело - Чемпіон.

У 38-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися останній сім матчів чемпіонату.

До двох команд Мальорка і Еспаньйол, які ще раніше втратили прописку у чемпіонаті, додалася ще одна команда. В останньому турі було заочне протистояння Леганеса і Сельти. У Лі-Лізі залишилася Сельта.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

38 тур, 19 липня

Атлетіко - Реал Сосьєдад 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Коке, 1:1 - 88 Янузай

Гранада - Атлетік 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Сольдадо, 2:0 - 56 Пуертас, 3:0 - 67 Фернандес, 4:0 - 90+3 Монторо

Еспаньйол - Сельта 0:0

Леванте - Хетафе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+9 Коке

Леганес - Реал 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Рамос, 1:1 - 45+1 Хіль, 1:2 - 52 Асенсіо, 2:2 - 79 Ассале

Осасуна - Мальорка 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Андріан, 1:1 - 45+1 Агбеньєну, 1:2 - 65 Будмір, 2:2 - 68 Перес

Севілья - Валенсія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Родрігес

Раніше, Барселона розгромила Алавес.

Нагадаємо, Блан може очолити Барселону.

Коментарі ()