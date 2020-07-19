Гранада розгромила Атлетік, Реал не переміг Леганес. Результати матчів 38 туру Ла-Ліги

До двох команд Мальорка і Еспаньйол, що залишили еліту, приєднався Леганес

Джерело - Чемпіон.

У 38-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися останній сім матчів чемпіонату.

До двох команд Мальорка і Еспаньйол, які ще раніше втратили прописку у чемпіонаті, додалася ще одна команда. В останньому турі було заочне протистояння Леганеса і Сельти. У Лі-Лізі залишилася Сельта.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

38 тур, 19 липня

Атлетіко - Реал Сосьєдад 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Коке, 1:1 - 88 Янузай

Гранада - Атлетік 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Сольдадо, 2:0 - 56 Пуертас, 3:0 - 67 Фернандес, 4:0 - 90+3 Монторо

Еспаньйол - Сельта 0:0

Леванте - Хетафе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+9 Коке

Леганес - Реал 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Рамос, 1:1 - 45+1 Хіль, 1:2 - 52 Асенсіо, 2:2 - 79 Ассале

Осасуна - Мальорка 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Андріан, 1:1 - 45+1 Агбеньєну, 1:2 - 65 Будмір, 2:2 - 68 Перес

Севілья - Валенсія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Родрігес

Раніше, Барселона розгромила Алавес.

Нагадаємо, Блан може очолити Барселону.