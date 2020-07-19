 Інгулець вирвав перемогу у Миколаєві. Результати матчів 25 туру Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець вирвав перемогу у Миколаєві. Результати матчів 25 туру Першої ліги

Сьогодні 20:03 375 0
Всі три матчі завершилися з однаковим рахунком 2:1
Інгулець вирвав перемогу у Миколаєві. Результати матчів 25 туру Першої ліги
#Інгулець, #Минай, #Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі Першої ліги Гірник-Спорт приймав Черкащину, Миколаїв - Інгулець, а Металург на виїзді протистояв Минаю.

Всі три матчі завершилися з однаковим рахунком 2:1. Інгулець здобув вольову перемогу у Миколаєві. Минай завдяки дублю Нурієва переграв запорізький Металург. А Гірник-Спорт вдома здолав Черкащину.

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Чемпіонат України - Перша ліга
25 тур, 19 липня

Гірник-Спорт - Черкащина 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Хомченко, 1:1 - 22 Георгієв, 2:1 - 39 Векляк

Миколаїв - Інгулець 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Яворський, 1:1 - 47 Балан, 1:2 - 55 Сітчінава

Минай - Металург 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Нурієв (пен), 2:0 - 82 Нурієв, 2:1 - 89 Сарапій

Раніше, УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття.

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