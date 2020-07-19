Роналду визнали найпопулярнішим спортсменом світу

Джерело - Чемпіон.

Авторитетний спортивний телеканал ESPN склав рейтинг найпопулярніших спортсменів. У список увійшли сто найкращих представників спорту.

Очолив список форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. Також до трійки увійшов його одвічний конкурент, нападник Барселони Ліонель Мессі. Між ними на другій сходинці розташувався відомий баскетболіст Леброн Джеймс.

ТОП-10 спортсменів за популярністю (ESPN)

Кріштіану Роналду (футбол)

Леброн Джеймс (баскетбол)

Ліонель Мессі (футбол)

Неймар (футбол)

Конор Мак-Грегор (ММА)

Роджер Федерер (теніс)

Вірата Кохль (крикет)

Рафаель Надаль (теніс)

Стівен Каррі (баскетбол)

Тайгер Вудс (гольф)