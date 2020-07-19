 Бабич: Вся надія на плейоф за право потрапляння в єврокубки | Футбол | Champion.com.ua
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Бабич: Вся надія на плейоф за право потрапляння в єврокубки

Сьогодні 14:37 526 0
Бабич: Вся надія на плейоф за право потрапляння в єврокубки

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Маріуполя Олександра Бабич ще не обговорював з керівництвом можливість продовження роботи.

Про це розповів сам спеціаліст.

"До того, що ми з клубними босами ще не сідали за стіл переговорів, ставлюся спокійно. Тим більше, що і раніше, коли доводилося пролонгувати відносини, то все вирішувалося буквально в останній момент, як кажуть шахісти, на прапорці. Тому форсувати події немає сенсу, краще зосередитися на тих матчах, які ще залишилося провести в цьому сезоні.

Перед командою стояло завдання фінішувати в першій шістці і завоювати право виступати в Лізі Європи. На жаль, в чемпіонаті не все вийшло так, як того хотілося. Тепер вся надія на плейоф за право потрапляння в єврокубки", - сказав Бабич.

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