Нещодавно Українська асоціація футболу презентувала новий варіант форми, у якій "синьо-жовті" виступатимуть у поточному році починаючи з матчів Ліги націй. Попри доволі суперечливу відеопрезентацію екіпірування виробник похизувався інноваційним дизайном – сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

У мережі вже з'явились фото нової форми, які викликали шквал критики. Як виявилось, з футболок зникло гасло "Слава Україні!", яке було центральним елементом попереднього дизайну форми.

Попередній варіант форми збірної України:

А так виглядає свіже екіпірування: