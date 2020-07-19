Джерело - Чемпіон.
Нещодавно Українська асоціація футболу презентувала новий варіант форми, у якій "синьо-жовті" виступатимуть у поточному році починаючи з матчів Ліги націй.
Попри доволі суперечливу відеопрезентацію екіпірування виробник похизувався інноваційним дизайном – сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.
У мережі вже з'явились фото нової форми, які викликали шквал критики. Як виявилось, з футболок зникло гасло "Слава Україні!", яке було центральним елементом попереднього дизайну форми.
Попередній варіант форми збірної України:
А так виглядає свіже екіпірування: