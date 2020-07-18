Мер Івано-Франківська: Ми не можемо витягнути 100 млн з казни на реконструкцію Руху

Руслан Марцінків прокоментував реконструкцію стадіону Рух

Івано-Франківськ не має коштів на ремонт міського стадіону Рух, який збудований ще у 1909 році, а на реконструкції перебуває з 1986-го року.

Про це розповів міський голова Руслан Марцінків.

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"Наразі реконструкція не планується. Обмежуємося косметичними роботами. Це величезні гроші. Намагалися подавати на державне фінансування, але отримали відмову. Витягти 100 млн грн з міської казни теж не можемо. Тому поки плануємо відкрити додаткове штучне тренувальне поле біля Німецького озера. Тренувальної бази в команди немає, тому це питання актуальне", - відзначив Марцінків.

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