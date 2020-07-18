 Гасперіні пояснив несподівану нічию Аталанти з Вероною | Футбол | Champion.com.ua
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Гасперіні пояснив несподівану нічию Аталанти з Вероною

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Джан П'єро Гасперіні прокоментував матч проти Верони
Гасперіні пояснив несподівану нічию Аталанти з Вероною
#Аталанта, #Гасперіні

Джерело - football24.uа.

Аталанта у матчах Серії А грає з прицілом на матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.

"Не знаю, чи виграє Рома всі матчі до кінця сезону, але ми точно наберемо більше одного очка. Розмови про чемпіонство вже майже безглузді, але ми зустрічалися з командою, яка хотіла зіграти добре і помститися нам.

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Ми вперше грали за такої спеки, також варто враховувати якість суперника. Нам не вистачило точності, але моментів для голу було досить. Це хороший результат. Ілічіч відновлюється, не знаю, коли він зможе грати, це серйозна втрата.

Ми йдемо в чемпіонському темпі у другому колі сезону, але скудетто не є нашою метою. Для цього мало б статися щось неординарне. Якщо на щось і нарікати, то на те, що відбувалося в першому колі.

Багато в чому наші думки спрямовані в бік матчів з ПСЖ. Ми намагаємося забивати голи і встановлювати рекорди, але ми зараз граємо для того, щоб підготуватися до цього випробування", – відзначив Гасперіні.

Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла переграти Верону в 34 турі Серії А.

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