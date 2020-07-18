Анчелотті готує масштабну трансферну кампанію

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті очікує, що в міжсезоння клуб підсилиться якісними гравцями.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Нам потрібні якісні гравці, необхідно підсилити склад на наступний сезон. Думаю, що після закінчення сезону ми сядемо і поговоримо з керівництвом, щоб знайти оптимальне рішення. Думаю, рада директорів підтримає мене і команду. У нас схожий погляд на ситуацію в команді, є розуміння необхідності підсилення", - розповів Анчелотті.