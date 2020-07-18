Фінал Кубка Іспанії може відбутися з уболівальниками

Фінал може відбутися у грудні

Королівська футбольна федерація Іспанії (RFEF) планує провести фінал Кубка Короля на Різдво - 25 грудня.

Про це повідомляє Marca.

При цьому розглядається сценарій, згідно з яким вирішальний матч Реал Сосьєдад - Атлетик Більбао першим з початку пандемії коронавірусу пройде за присутності уболівальників.

Обидва клуби раніше погодилися відкласти фінал Кубка Короля до моменту, коли його можна буде провести з глядачами.

Матч відбудеться на Олімпійському стадіоні у Севільї, який вміщує 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, лідер Атлетіка оголосив про завершення кар'єри.