Фінал Кубка Іспанії може відбутися з уболівальниками

Джерело - ukrinform.ua.
Королівська футбольна федерація Іспанії (RFEF) планує провести фінал Кубка Короля на Різдво - 25 грудня.
Про це повідомляє Marca.
При цьому розглядається сценарій, згідно з яким вирішальний матч Реал Сосьєдад - Атлетик Більбао першим з початку пандемії коронавірусу пройде за присутності уболівальників.
Обидва клуби раніше погодилися відкласти фінал Кубка Короля до моменту, коли його можна буде провести з глядачами.
Матч відбудеться на Олімпійському стадіоні у Севільї, який вміщує 60 тисяч глядачів.
Нагадаємо, лідер Атлетіка оголосив про завершення кар'єри.