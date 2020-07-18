Маліновський у старті Аталанти на матч проти Верони

Джерело - Чемпіон.

Українець Руслан Маліновський розпочне матч 34 туру Серії А проти Верони зі стартових хвилин.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

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Нагадаємо, у 33 турі Аталанта розтрощила Брешію, а Руслан Маліновський забив шикарний гол, віддав дві гольові передачі та став найкращим гравцем туру.