Маліновський у старті Аталанти на матч проти Верони

Джерело - Чемпіон.
Українець Руслан Маліновський розпочне матч 34 туру Серії А проти Верони зі стартових хвилин.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Актуально: Верона - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 34 туру Серії А. LIVE
I nostri 11! 👊— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 18, 2020
Here's your #StartingXI to face Hellas! 🙌
⠀#VeronaAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/eVqbCbhgrd
Нагадаємо, у 33 турі Аталанта розтрощила Брешію, а Руслан Маліновський забив шикарний гол, віддав дві гольові передачі та став найкращим гравцем туру.